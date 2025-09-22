Staronový prezident projevuje o Latinskou Ameriku nebývalý zájem. Jeho hlavním cílem, který prosazuje i za cenu nátlaku i na své nejvěrnější spojence, je naprostá dominance USA a vyhnání Číny z kontinentu. Opírá se při tom o autoritářskou pravici, která je v jihoamerickém regionu na vzestupu.
Od počátku září Američané raketami zničili v Karibiku v mezinárodních vodách čtyři venezuelské lodi se zdůvodněním, že jsou plně naložené drogami určenými pro konzumenty v USA. Donald Trump ani jeho ministr zahraničí Marco Rubio, který je prezidentův muž na Latinskou Ameriku, se ani nenamáhali dokazovat, že smrt přinejmenším sedmnácti osob je oprávněná a v souladu s mezinárodním právem.
