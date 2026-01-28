Po týdnech stupňování napětí ohledně Grónska oznámil prezident Trump shodu na „rámci budoucí dohody ohledně Grónska“. Té dosáhl na principu „o nás bez nás“ s Markem Ruttem, generálním tajemníkem NATO. Tedy organizace, která nemá žádnou legitimitu rozhodovat o statusu svrchovaného území svých členských států. Dánsko ani grónská samospráva přitom o obsahu jednání informovány nebyly, ani způsob tohoto (dočasného?) urovnání této věci tak nevybočil z metody probíhající přestavby mezinárodních vztahů.
Jediným konkrétním výstupem nedávného jednání v Davosu je stažení hrozby dodatečných cel na evropské spojence Dánska ze strany Trumpa. Těžko říct, zdali jej k tomu přiměly Rutteho argumenty, nebo spíš hrozba „ekonomické bazuky“, tedy aktivace nového právního mechanismu EU umožňujícího odvetná opatření typu zákazu amerických firem účastnit se veřejných zakázek, pozastavení patentových práv nebo omezení vývozu klíčového zboží na americký trh.
Co se dočtete dál
- Jakou roli sehrálo NATO v dohodě o Grónsku.
- Jaké právní kroky by byly potřeba pro případný odkup či přesun suverenity.
- Jaké strategické motivy stojí za americkým zájmem o Grónsko.
