Mnozí evropští lídři byli před zahájením Mnichovské bezpečnostní konference právem nervózní. Mohla se snadno stát dalším krokem k rozpadu Západu.
Poučen loňskem zahajoval Friedrich Merz konferenci zřejmě i proto v až drsně pragmatickém duchu. Vyjádřil porozumění pro mnohé důvody, proč někteří volají po tom, aby Evropa Spojené státy jako partnera už odepsala. Upozornil však také, že takové hlasy ignorují geostrategickou realitu, že se Evropa není schopna v krátkém čase bezpečnostně postavit na vlastní nohy, a zároveň podceňují dlouhodobý potenciál, který partnerství s Američany přes všechny současné problémy má. Kancléř deklaroval připravenost Německa pracovat s Trumpovou administrativou na obnovení transatlantického partnerství. Vyzdvihl přitom význam vzájemné důvěry, která byla základem pro to, že se NATO stalo nejmocnější obrannou aliancí v dějinách. Vyjádřil naději, že ochotu usilovat o společnou budoucnost vyhlásí i Spojené státy.
Co se dočtete dál
- Jaká je schopnost Evropy krátkodobě zajistit vlastní bezpečnost bez Spojených států.
- Jak nová americká národní bezpečnostní strategie mění šíření demokracie.
- Jak budou obchodní spory a incident nad Grónskem ovlivňovat transatlantické vztahy.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.