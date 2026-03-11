Je to necelý rok, co provozovatelé pražského zábavního centra Futurento odstartovali mezinárodní expanzi. Na rozdíl od většiny dalších firem se nezaměřili na sousední státy a pro vstup na zahraniční trhy zvolili mnohem vzdálenější destinaci.

Od jara loňského roku si tak zábavychtiví návštěvníci nákupního centra Adventure Island v Dubaji mohou vyzkoušet laserové bludiště LaserXMaze, které je kompletně navržené a zkonstruované v Praze. Technologie se na místě pouze smontovala a také celý monitoring provozu probíhá na dálku z Česka.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • Jak se válka odrazila na návštěvnosti laserového bludiště.
  • Do jakých blízkovýchodních zemí chtěli pražští podnikatelé dál expandovat.
  • Kde se naopak nové bludiště určitě otevře.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Chcete vědět, co se děje v české a světové ekonomice? Co si o aktuálních trendech myslí lidé z byznysu, majitelé firem a jejich šéfové? Každý týden v pátek vám naši top autoři přinášejí výběr toho nejlepšího a pohled z byznysové strany. Odebírejte Byznys newsletter.