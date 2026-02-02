Americký prezident Donald Trump mluvil o připojení Grónska ke Spojeným státům, protože je pro jejich obranu klíčové. Tato extrémní ambice už neplatí a administrativa ve Washingtonu hledá možnosti, jak na ledovém ostrově rozmístit ve větší míře odstrašující prostředky – tedy primárně rakety. „Z rozšíření základen podle mého názoru není potřeba mít obavy. Grónsko a Dánsko s tím nemají problém. Za mého působení jsme s nimi měli a pořád máme skvělé vztahy,“ popisuje roli ostrova pro americkou obranu DeAnna Burtová, generálporučice americké armády, která byla do loňska zástupkyní velitele amerických vesmírných sil.
Právě obrana proti raketám je zásadní rolí v tuto chvíli jediné existující americké základny v Grónsku. Podle Burtové se ale nejspíš uvažuje o rozmístění dalších zbraní a jednotek. „Hodně jsme na cvičeních v posledních letech v severním Atlantiku pracovali na tom, abychom pochopili, jak se bránit ze směru severního pólu,“ vysvětluje Burtová americkou logiku v rozhovoru pro HN, který se odehrál na výroční konferenci Aspen Institute Central Europe v Praze. Zároveň ale nepotvrdila, že by pro vojenské záměry bylo nutné Grónsko vlastnit.
