Méně agresivně a klidnějším hlasem, než je jeho zvykem, oznámil americký prezident Donald Trump v Davosu Evropanům, že Amerika Grónsko opravdu chce – ale ne za použití síly.
„Pravděpodobně nic nezískáme, pokud se nerozhodnu použít nepřiměřenou sílu a násilí, což by nás, upřímně řečeno, učinilo nezastavitelnými, ale to neudělám,“ řekl Trump. „To je pravděpodobně moje nejvýznamnější prohlášení, protože lidé si mysleli, že použiji sílu, ale já ji použít nemusím. Nechci použít sílu.“
Co se dočtete dál
- Co přesně řekl Trump o Grónsku.
- Jak reagují politici a analytici.
- Co projev znamená pro budoucnost NATO.
