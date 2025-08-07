Tobiášův vrch, zalesněný kopec mezi obcemi Bedlno a Bukov na Rakovnicku, může v budoucnu projít zásadní proměnou. Společnost České štěrkopísky, která se dosud soustřeďovala výhradně na těžbu písku, zde chce otevřít svůj první kamenolom. Společnost považuje lokalitu za ideální. „Zástavba okolních obcí je dostatečně vzdálena a nebude negativně ovlivněna těžební činností, zejména trhacími pracemi v lomu,“ tvrdí firma v dokumentaci, kterou předložila v rámci procesu posuzování vlivu záměru na životní prostředí (EIA).
Společnost se po Česku nyní zajímá o více lokalit, kde by mohla kámen těžit. Důvodem je podle ní hrozící nedostatek domácích zdrojů kamene. „S ohledem na nadcházející stavební surovinovou krizi zkoumáme několik nových záměrů,“ řekl HN mluvčí společnosti Petr Dušek.
