Největší světový producent uranu – firma Kazatomprom obchodovaná na londýnské burze – zatím těží jen doma v Kazachstánu. Dosud to stačí na to, aby uspokojil pětinu světové poptávky. Na začátku září však Kazatomprom oznámil, že ztrojnásobí investice do průzkumu ložisek doma i v zahraničí. Nejprve v sousedním Mongolsku, kde se na spolupráci dohodl loni, a v Jordánsku, s nímž smlouvu podepsal nyní.

Motivem je očekávaný růst ceny uranu, vyvolaný probíhající renesancí jaderné energetiky ve světě. Uran se štěpí v drtivé většině dnešních i budovaných reaktorů, plutonium je okrajové a thorium je stále jen hudbou budoucnosti.

Co se dočtete dál

  • Kolik uranu bude svět potřebovat.
  • Jak vypadá trh s uranovým koncentrátem.
  • Proč se nafukují a praskají uranové bubliny.
