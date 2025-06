Jaderný kontrakt byl podepsán. Soudě podle politických vyjádření, jako by tím byl vyřešen energetický problém vnitrozemské země, jež musí všechnu energii přivážet z přístavů v zahraničí, když sama má jen energie z počasí – vodní, sluneční a větrnou. (A jednu „zakázanou“ – uhlí.) Jako by se nyní mohlo přistoupit k jiným (volebním) tématům než energie.

Ve skutečnosti je to ale naopak. Energetický problém nyní začíná. První nový reaktor nezačne přeměňovat energii dřív než v roce 2036. Abychom se tam dostali, musíme energeticky přežít těch 11 let. A to není vůbec zaručeno, navíc když teď budeme po elektřině chtít i dopravu, na kterou jsme doposud měli ropu.

Zbývá vám ještě 70 % článku

Co se dočtete dál Co znamená podpis jaderného kontraktu pro budoucnost energetiky?

Jak se vyvinuje situace s elektrárnami a záložními zdroji?

Proč jsou plynové elektrárny stále nedostatkovým zbožím v Česku?