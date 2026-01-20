Český zákazník vybírá nábytek především podle toho, zda je praktický a jestli se za vynaložené peníze vyplatí. To je rozdíl oproti Francii, kde se mnohem větší důraz klade na estetickou funkci. Právě z Francie přišla do Česka rodilá Švédka Erika Intiso, která od loňského září stojí v čele společnosti Ikea a vedle tuzemska zodpovídá také za slovenský a maďarský trh.
Pod jejím vedením aktuálně vzniká nová strategie další expanze nábytkářského řetězce. Ta by měla být hotová na jaře, podle Intiso však v Česku určitě existují lokality, kde by se vyplatilo otevřít novou prodejnu. Nemusí přitom nutně jít o klasický velkoformátový obchodní dům, ale i o menší prodejny s doplňkovým sortimentem a možností objednat si velkoobjemové zboží s doručením domů. „Víme, že na mapě Česka existují bílá místa, kde příležitosti pro malé formáty prodejen jsou. Připravíme plán a pak ho velmi rychle zrealizujeme,“ říká Intiso.
Jaké máte cíle v nové pozici pro český trh?
Především jsem moc ráda, že tady jsem. Měla jsem tu čest pracovat dva roky ve Francii, nyní jsem dostala tuto příležitost. Kolegové v tomto regionu dosahují velmi dobrých výsledků. Určila jsem si pro sebe 100 dnů, abych se seznámila s trhem, lidmi, kulturou a strategií a po třech měsících na této pozici jsem si uvědomila, že je zde stále velký potenciál pro další růst. Strategii pro letošní a příští rok právě revidujeme a hotová by měla být na jaře. Budeme expandovat agresivněji a expanzi urychlíme. Po celém světě testujeme nové, menší formáty prodejen. Díváme se proto na to, jak s nimi můžeme více proniknout na český trh a být zákazníkům blíž.
Co se dočtete dál
- Proč je podle Eriky Inteso v Česku prostor pro nové prodejny Ikea.
- Proč konkurencí Ikea nejsou jen nábytkářské řetězce.
- Jak se liší nabídka v české a francouzské restauraci Ikey.
- Jak se Ikea staví k budoucnosti Green Dealu.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.