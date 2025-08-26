Počátkem listopadu převezme řízení největšího prodejce nábytku na světě Ikea nový generální ředitel: Španěl Juvencio Maeztu. Ve značce působí už víc než dvacet let, teď ale jako první cizinec v jejím čele rozhodne, kam se v příštích letech vydá – ať už jde o expanzi na nové trhy nebo rozšíření poboček do menších měst. Za značkou Ikea stojí společnost Ingka Group registrovaná v Nizozemsku.
Co se dočtete dál
- Proč Ikea mění vedení.
- Na co se hodlá soustředit.
- Jak na ni dopadají americká cla.
- Co se děje v Česku.
