Počátkem listopadu převezme řízení největšího prodejce nábytku na světě Ikea nový generální ředitel: Španěl Juvencio Maeztu. Ve značce působí už víc než dvacet let, teď ale jako první cizinec v jejím čele rozhodne, kam se v příštích letech vydá – ať už jde o expanzi na nové trhy nebo rozšíření poboček do menších měst. Za značkou Ikea stojí společnost Ingka Group registrovaná v Nizozemsku.

  Proč Ikea mění vedení.
  Na co se hodlá soustředit.
  Jak na ni dopadají americká cla.
  Co se děje v Česku.
