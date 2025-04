Světová obchodní organizace (WTO) kvůli zavádění cel výrazně zhoršila výhled mezinárodního obchodu. Nově očekává, že zahraniční obchod se zbožím letos globálně klesne o 0,2 procenta, zatímco ještě loni v říjnu předpovídala na letošek růst, který odhadovala na tři procenta. Mezinárodní obchod se službami podle předpovědi vykáže růst o čtyři procenta, což je také méně, než se dosud čekalo.

Obzvláště výrazný propad se očekává v Severní Americe, kde WTO čeká pokles vývozu zboží o 12,6 procenta. Podle organizace navíc existují vážná rizika a nejistoty, které mohou způsobit ještě výraznější pokles. Za významné riziko WTO označila případné uplatňování takzvaných recipročních cel, která americký prezident Donald Trump zatím o 90 dní odložil. Spolu s všeobecnou politickou nejistotou mohou cla pokles světového obchodu se zbožím prohloubit až na 1,5 procenta.

Příští rok WTO očekává růst mezinárodního obchodu se zbožím o 2,5 procenta. Zároveň organizace zveřejnila scénář, jak by se obchod vyvíjel bez současného narušení v důsledku cel. Letos by vzrostl o 2,7 procenta, tedy o 2,9 procentního bodu více, než činí aktuální výhled. Růst v příštím roce by dosáhl 2,9 procenta, tedy o 0,4 procentního bodu více ve srovnání s novou prognózou.

„Naše simulace ukazují, že nejistota v oblasti obchodní politiky má významný tlumivý účinek na obchodní toky, snižuje vývoz a oslabuje hospodářskou aktivitu,“ řekl hlavní ekonom WTO Ralph Ossa. Dodal, že cla mají často rozsáhlé a leckdy nezamýšlené důsledky.

Spojené státy v tuto chvíli uplatňují 145procentní cla na dovoz z Číny. Vedle toho zavedly i plošné desetiprocentní clo na dovoz většiny produktů z většiny zemí světa. Dočasnou výjimku nedávno dostala elektronika, například chytré telefony a laptopy. Spojené státy však chystají zvláštní clo právě na elektroniku a čipy. Dále Spojené státy uplatňují 25procentní clo na dovoz osobních a lehkých užitkových vozů a stejně vysoký dovozní poplatek na hliník, ocel a odvozené produkty.