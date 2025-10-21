Každý investor si určitě někdy položil otázku, proč některé akcie dlouhodobě překonávají trh, zatímco jiné ne. Vysvětlit se to snaží teorie faktorového investování. Za rozdíly ve výnosech podle ní stojí systematické vzorce, kterým se říká faktory. Je firma levná, nebo drahá, velká, nebo malá, stabilní, nebo volatilní? Právě tyto charakteristiky vysvětlují velkou část toho, co dělá jednu investici úspěšnou a jinou průměrnou. Faktorové investování přitom už dávno není jen doménou profesionálů. Dnes může faktorů prostřednictvím ETF (burzovně obchodovaných fondů) využít i běžný investor.
Co se dočtete dál
- Jaké proměnné podle výzkumů ovlivňují výkonnost jednotlivých akcií.
- Jak informace o těchto faktorech využívají profesionální investoři.
- Jak si faktorové investování vede historicky a co od něj očekávat.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.