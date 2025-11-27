Vysoká inflace posledních let, zkušenost s pandemií i celkový nárůst nejistoty vedly k tomu, že mnohem více lidí řeší, jak dlouhodobě chránit své úspory. Domácnosti hledají způsoby, jak s penězi pracovat chytřeji a systematičtěji, jenže právě první krok bývá často nejtěžší.
Mnoho lidí od investování odrazují obavy, nedostatek času nebo pocit, že jde o oblast plnou složitých rozhodnutí. I proto se jednoduchost a srozumitelnost stávají novým standardem. „Nemyslíme si, že běžný investor potřebuje stovky nebo tisíce nástrojů. Chce rozumět tomu, do čeho investuje, a mít jasno v tom, co se s jeho penězi děje,“ říká Patrik Novotný, investiční ředitel Investony, který stojí za vývojem a strategií této nové investiční platformy.
V následujícím rozhovoru vysvětluje, proč se investování stává přirozenou součástí finančního života českých domácností, jaké bariéry lidé nejčastěji řeší a co může pomoci k tomu, aby se do investic pouštěli s větší jistotou a menšími obavami.
Jak se podle vás proměnilo finanční chování Čechů během posledních let a co dnes nejvíce ovlivňuje, jak české domácnosti přemýšlejí o svých penězích a o roli investování?
Vnímáme, že lidé dnes mnohem jasněji vidí, že část svého finančního zabezpečení budou muset řešit sami. Je to dané tím, jak se mění společnost i demografické trendy. Produktivní část populace se bude zmenšovat a státní systém v budoucnu jednoduše nebude schopný udržet stejnou úroveň podpory jako dnes. Domácnosti tak začínají přemýšlet o investování daleko strategičtěji.
Zároveň ale vidím i jiný posun. Lidé se dostávají do prostředí, kde je ohromné množství možností. Produkty, rady, platformy, investiční přístupy, a ne každý má prostor a chuť se tím vším probírat. Proto čím dál víc lidí hledá cestu, které mohou věřit a která dává dlouhodobý smysl. Svou roli hraje bezpochyby i čas. Mnoho lidí kolem čtyřiceti nebo padesáti let si uvědomuje, že období pro odchod do důchodu se začíná přibližovat, a právě to je nutí zamyslet se nad tím, jak efektivně s penězi pracovat. To všechno dohromady dnes posouvá investování víc do běžného finančního života než kdy dřív.
Jaké obavy nebo nejistoty dnes podle vás nejčastěji brání lidem udělat první krok a začít investovat?
U spousty lidí je to hlavně strach udělat chybu. Investování vnímají jako něco, kde může jedno špatné rozhodnutí vést ke ztrátě, a to je přirozeně odrazuje. Zároveň je dnes nabídka investičních možností tak široká, že se v ní mnoho lidí jednoduše ztratí. Mají pocit, že aby mohli začít, musí nejdřív rozumět všemu, co je na trhu k dispozici, a to je zbytečně vysoká laťka. Velkou roli hraje i nejistota z toho, že nevědí, jestli zvolená cesta bude pro ně ta správná. Mnoho lidí by potřebovalo jasnější vedení, srozumitelný rámec a jednoduchý plán, kterého se dá držet dlouhodobě. Když tyhle obavy odpadnou, lidem se začíná investovat výrazně snáz.
Jak by tedy podle vás měl člověk nad investicemi přemýšlet, než vůbec udělá první krok?
Za mě je úplně klíčové přestat vnímat investování jako sledování krátkodobých výkyvů a začít ho chápat jako dlouhodobý proces. Mnoho lidí se dívá na to, co se děje v daném týdnu nebo měsíci, ale to obvykle vede jen k unáhleným rozhodnutím. Mnohem důležitější je rozumět logice celého portfolia. Proč tam ty jednotlivé složky jsou, jakou mají roli a jak spolu fungují v čase.
Druhá věc je mít jasno v tom, co má člověk vlastně sledovat. Když investor hodnotí věci, které nemají dlouhodobý význam, jen ho to odvádí od plánu. Investování je hodně o disciplíně a o tom, že si stanovím rámec, držím se ho a nenechám se rozhodit krátkodobým šumem. Právě tohle jsme měli na paměti i při tvorbě našich investičních programů. Chtěli jsme nabídnout řešení, které je srozumitelné a kde je jasné, proč dané portfolio vypadá tak, jak vypadá. Máme tři investiční programy: konzervativní, vyvážený a růstový. Každý z nich má jasně definovanou roli, logiku a rizikovost, aby člověk už na začátku věděl, čeho se drží a co může dlouhodobě očekávat. Pro většinu lidí je právě tenhle jednoduchý a pochopitelný rámec něco, co jim pomůže udělat první krok.
Pomoc rodičů, nemovitosti, akcie. Mladí lidé investují dynamicky a nechybí jim ambice
Každý investor ale vnímá riziko trochu jinak. Jak by podle vás měli lidé uvažovat o tom, do jaké míry chtějí do svých investic aktivně zasahovat?
Podle našich průzkumů chce mít většina lidí v investování jasně daný rámec. Vyhovuje jim strategie, která má logiku, určitou míru rizikovosti a dlouhodobý výhled, do kterého není potřeba pravidelně zasahovat. Takovému investorovi zpravidla dává smysl řešení, které drží směr za něj a umožní mu soustředit se spíš na cíl než na každodenní rozhodování. Jsou ale i investoři, kteří k investování přistupují aktivněji. Baví je vybírat konkrétní akcie nebo ETF, sledovat dění na trzích a chtějí mít možnost portfolio upravovat podle vlastních představ. I s tím počítáme, a nabízíme proto možnost poskládat si vlastní portfolio z jednotlivých titulů. Je to cesta pro lidi, kteří chtějí větší kontrolu i větší zapojení. Důležité je proto ujasnit si, kolik času a energie chci investicím věnovat a jaké riziko jsem ochoten dlouhodobě nést. To pak automaticky určí, který z přístupů je pro mě nejvhodnější.
Velkou roli ve výběru investiční cesty hrají také poplatky. Co by si podle vás měli lidé u investic hlídat, aby se vyhnuli zbytečným nákladům?
Poplatky jsou pro mnoho lidí jednou z nejtěžších oblastí orientace. Často se setkáváme s tím, že investor vidí jen jeden údaj, například konkrétní procento nebo poplatek za správu, ale už nevnímá další náklady, které mohou být schované ve struktuře produktu, měnové konverzi nebo v řízení investice. A právě tyhle na první pohled neviditelné poplatky mohou být v čase zásadní. Investor by se měl dívat nejen na výši poplatků, ale i na to, zda jsou jednoduše vysvětlené. Pokud není jasné, co přesně poplatek pokrývá, investor vlastně neví, za co platí. A to je problém. U běžných domácností to často vede k tomu, že vůbec netuší, kolik je investice reálně stojí.
Druhá věc je složitost samotného prostředí. Když má člověk před sebou platformu plnou desítek ceníků, různých poplatkových hladin nebo podmínek, tak je velmi těžké udělat informované rozhodnutí. I proto si myslím, že přehlednost a transparentnost jsou dnes stejně důležité jako samotná výše poplatku. Právě z toho důvodu máme jen jeden poplatek a v něm je zahrnuto vše.
Často zmiňujete ambici „rozinvestovat Česko“. Co vás přivedlo k rozhodnutí vytvořit vlastní investiční platformu a jak jste uvažovali o tom, co by měla běžným investorům přinést?
Investona navazuje na původního obchodníka s cennými papíry Colosseum, který dnes obsluhuje zhruba dvacet tisíc klientů a spravuje kolem čtyř miliard korun. Po změně vlastníků v roce 2019 jsme začali hledat cestu, jak lépe pracovat s tím, co dlouhodobě vidíme u běžných investorů, tedy s potřebou větší jednoduchosti a srozumitelnosti. Zároveň vnímáme, že český trh se výrazně mění. Investice českých domácností do retailových fondů vzrostly během posledních deseti let přibližně z 200 na více než 900 miliard korun, což ukazuje, že lidé začali o investování uvažovat mnohem aktivněji.
Přesto je investování v Česku stále nerovnoměrné a mimo velká města má mnoho domácností pocit, že je to oblast určená spíše pro zkušené investory. Právě proto chceme investování co nejvíce zpřístupnit. Naše mise rozinvestovat Česko neznamená přesvědčit každého, aby investoval. Jde o to představit investování tak, aby si každý mohl najít přístup, který odpovídá jeho potřebám, míře rizika i životní situaci. A především aby celému procesu rozuměl.
Když se podíváte do dalších let, co podle vás nejvíce ovlivní, jak budou Češi investovat v budoucnu?
Trend, který vidíme už dnes, bude pokračovat. Češi začínají investovat dříve, pravidelněji a s větším důrazem na dlouhodobé cíle. Zároveň očekávám, že se bude kultivovat i samotný finanční trh. S tím, jak bude přibývat zkušenějších investorů, porostou jejich nároky na kvalitu informací, transparentnost i způsob, jakým jsou investice prezentované. Tohle všechno podle mě povede k tomu, že investování bude v Česku mnohem běžnější součást finančního života než kdykoli předtím. A s tím souvisí i naše role. Pokud chceme, aby investování bylo pro české domácnosti přirozenější součástí finančního života, musí existovat řešení, která lidem nabídnou jednoduchost, srozumitelnost a dostatek informací pro dlouhodobé rozhodování. A přesně touto cestou chceme v Investoně do dalších let jít.
Text vznikl ve spolupráci se společností Investona.
