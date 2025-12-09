Hrozba zdražení benzinu a nafty zhruba o tři koruny v situaci, kdy se jejich cena za poslední tři roky pohybovala (u nafty, která dnes stojí lehce nad 33 korunami) v pásmu 32 až 46 korun, sice nevyhnala Čechy do ulic, ale stala se jedním z největších politických témat posledního roku. Toto a mnoho dalšího způsobí emisní povolenka „dvě“ (ETS2), kolem které se rozšířilo neobvyklé množství mystifikací, ne-li manipulací. A přitom jde jen o logickou extenzi politiky, kterou již dlouhá léta naše vlády podporují nebo alespoň akceptují.
Proč si to myslím a co v této debatě nejvíce chybí? Především chybí připomenutí, že ETS2, která pokrývá emise z dopravy, provozu nemovitostí a malých firem, není žádný nový a nezávislý nástroj, jímž by „Brusel vynucoval“ snižování emisí – a tedy i pokles spotřeby fosilních paliv, které Evropa ke své škodě masivně dováží. Snižování emisí z dopravy a vytápění je totiž závazek, který z rozhodnutí členů unie platí už od konce první dekády tohoto století, a to v rámci mechanismu vzájemného sdílení (ESR).
Co se dočtete dál
- Jak ETS2 ovlivní cenu benzinu, nafty a dodávky zemního plynu.
- Jak velký objem peněz přinese pro stát a jak vznikne sociální klimatický fond.
- Jak budou prostředky z prodeje povolenek používány pro chudší domácnosti a na snižování emisí.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.