Začátkem března převzala Angela Wenger Bachmann vedení tuzemské pobočky koncernu Holcim. Jeden z největších globálních výrobců stavebních hmot, jenž sídlí ve Švýcarsku, má cementárnu ve středočeských Čížkovicích. A ta prochází dost zásadní proměnou fungování. Generální ředitelka a předsedkyně představenstva Holcim Česko v prvním rozhovoru po nástupu do funkce Hospodářským novinám přiblížila, jaké změny v Čížkovicích probíhají, aby firma snížila emise.
Snaha podniku o udržitelnost se nejviditelněji projeví už příští rok, kdy začne vyrábět cement na bázi tzv. kalcinovaných jílů, jež srazí množství emisí o třetinu. Jíl se vypaluje při vysokých teplotách (kalcinuje), čímž vzniká ekologicky šetrná součást při výrobě cementu. Výhodou firmy je i vlastní lom na jíl.
Je možné, aby měl nový produkt podobnou cenu jako portlandský cement, který se bere ve stavebnictví jako základ? „Z produkčního hlediska ano. Prozatím. Otázkou zůstávají ceny energií, které nemůžeme ovlivnit, a také zvyšování dodatečných nákladů plynoucích z regulací EU,“ řekla v rozhovoru Angela Wenger Bachmann.
V říjnu koupil Holcim výrobce stavebních materiálů Xella za téměř dvě miliardy eur. Značka pórobetonu Ytong, který Xella vyrábí, je v Česku známá. Firma zde má navíc tři továrny. Nabízí se otázka, jaký dopad bude mít tato akvizice na český trh.
Pro Holcim je to strategická akvizice a cesta k dalšímu růstu v oblasti udržitelných stavebních řešení. Nemohu se k tomu příliš vyjadřovat, dokud nebude schválena regulátory v několika zemích, což se očekává v polovině roku 2026. A nelze tedy ani komentovat dopady na český trh.
