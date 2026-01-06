Lego na veletrhu CES v Las Vegas nevystavuje každý rok. Ale když se dánská firma vydá za moře, ukáže zajímavé věci. Před devíti lety se na tamním výstavišti představilo programovatelné Lego Boost, nyní přichází chytré kostky a figurky.
Nový systém Smart Play slibuje, že různým stavebnicím vdechne život v podobě zvuků a světel reagujících na to, jak si děti i dospělí se svými výtvory hrají. Lego tvrdí, že jde o největší inovaci v historii značky.
Co se dočtete dál
- Jak systém Lego Smart Play funguje a jaké má prvky.
- Co obsahují první tři oznámené stavebnice s novou technologií.
- Proč má Smart Play větší šanci na úspěch než předchozí pokus s Lego Boost.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.