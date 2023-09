Paní Zahrádková, předsedkyně společenství vlastníků jednotek (SVJ) ve filmu Vlastníci, přišla na schůzi se svými sousedy, aby jim předložila ke schválení plán záchrany jejich domu. Dočkala se ale jen vysilující diskuse a urážek. Nikam to nevedlo.

I ve skutečnosti to tak bohužel na sousedských schůzích v bytovkách často vypadá. Ne tak ale v hloubětínském SVJ se 106 byty. Jeho osmatřicetiletý předseda Tomáš Vlk se svými dvěma kolegy z bytového výboru před necelým rokem oslovil sousedy s návrhem, aby si společenství za více než pět milionů korun pořídilo střešní fotovoltaickou elektrárnu. A vyšlo to. Ani to moc nebolelo.

