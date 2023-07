Pokud jde o bytový dům, zabere projekt na instalaci solárních panelů na střeše dlouhé měsíce příprav a konzultací. Když pak mají vlastníci bytů na schůzi konečně rozhodnout, zda do zakázky půjdou, může vše ztroskotat, protože se neshodnou. Nebo by se i shodli, ale na schůzi jich přijde málo, takže jsou neusnášeníschopní. Třeba i opakovaně. „To dohadování s nimi je opravdu pakárna,“ říká HN zástupce jednoho z významných hráčů na českém trhu s fotovoltaikou, který si nepřál být jmenován.

Špatné zkušenosti s bytovými domy nemá jen on. Některé firmy se takovým zakázkám dokonce vyhýbají a berou si raději snazší zakázky na rodinných domech, kde jim stačí domluvit se s jedním majitelem. „U bytových domů je to stále komplikované. Firmám se do nich nechce,“ uvádí šéf Solární asociace Jan Krčmář. Změna podle něj nastane až v momentě, kdy dojde k výraznému zpomalení trhu, tedy bude méně zakázek na rodinných domech. „Pak budou muset firmy brát i bytové domy,“ věří Krčmář.