Klienti zkrachovalých dodavatelů fotovoltaických elektráren a tepelných čerpadel pomalu zjišťují, co pro ně ztráta těchto firem znamená. Podle odborníků je přitom vlna solárních úpadků teprve na začátku. Stále více majitelů zařízení, do kterých investovali stovky tisíc korun, proto bude muset řešit, kdo jim provede servis a případnou reklamaci. HN zjišťovaly, co tyto klienty čeká.
Na co mají vlastně nárok, si teď například dohledávají klienti společnosti S-Power Energies, která v polovině července zamířila do insolvence. Na rozdíl od jiných své klienty nenechala zcela ve štychu. Servis svých zakázek převedla na společnost FVE Podpora. Jenže jak se ukazuje, lidé s tím nedostanou stejné záruky, jaké měli u dodavatelské firmy.
Co se dočtete dál
- Co se stane se zárukami po firmě v insolvenci.
- Další krachy budou následovat.
- Jaké druhy záruk existují.
