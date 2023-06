Už příští rok by obyvatelé, obce a firmy mohli sdílet elektřinu, kterou si vyrobí. Nyní jsou odkázáni na její prodej obchodníkům do sítě, což není moc výhodné. Například obec, která má fotovoltaiku na škole, si dnes nemůže elektřinu z ní snadno poslat do úřadu. Domácnosti ji nemohou sdílet se sousedy, kteří jí mají nadbytek. Vše se má změnit se zavedením komunitní energetiky.

Příslušnou novelu energetického zákona má ve středu projednat vláda. Přinese sdílení nejen elektřiny, ale také tepla a plynu. Její zavedení vyžaduje evropská legislativa. Česko s ní má už dva a půl roku zpoždění. S kompromisním návrhem na druhý pokus přichází ministerstvo průmyslu a obchodu.