V posledních týdnech se v médiích objevila řada článků o problémech některých firem působících v oblasti solární energetiky. Často jsou tyto příběhy interpretovány způsobem, který nesprávně spojuje společnosti z odlišných oblastí – developery velkých elektráren, dodavatele tepelných čerpadel, velkoobchody i instalační firmy pro rezidenční fotovoltaiku. Takové zobecnění pak může vytvářet mylný dojem, že solární sektor jako celek je v ohrožení.
Co se dočtete dál
- Jaký dopad mají státní zásahy do dotační politiky.
- Jaká je budoucnost slabších hráčů na solárním trhu.
- Co solární sektor potřebuje pro stabilní dlouhodobý růst.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.