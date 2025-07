Rypadla v hnědouhelném Dole Nástup Tušimice mezi Chomutovem a Kadaní ukrajují posledních pár let svého pracovního života. V roce 2029 by měla s těžbou skončit. V severočeském dole, který postupně prochází rekultivací, je brzy nahradí obrovské fotovoltaické elektrárny, které by měly mít celkový instalovaný výkon jako jedna hnědouhelná.

„Rozvíjíme zde projekty o celkovém instalovaném výkonu až 400 megawattpeaků,“ sdělila Hospodářským novinám mluvčí skupiny ČEZ Barbora Peterová. Jde o výkon, který vytvoří několik solárních zdrojů, z nichž některé už prošly procesem posuzování vlivu na životní prostředí (EIA). Jejich počet ČEZ nespecifikoval. Nyní požádal o posouzení dvou elektráren o celkovém výkonu téměř 80 MWp.

