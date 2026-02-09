Ten příběh se stále opakuje. Firma vyhlásí velké plány na vybudování sítě evropských továren na baterie do elektroaut, prvotní nadšení vystřídají dlouhá jednání s vládami a nakonec celá idea skončí v koši. Obdobnou story z nedávné historie dobře známe z Česka, neúspěšně se jednalo o „baterkárnách“ s Volkswagenem a jihokorejskými investory. Nyní v Evropě ztroskotal další obrovský projekt na síť takzvaných gigafactory. Pro budoucnost evropské elektromobility to není vůbec dobrá zpráva.
Co se dočtete dál
- Jaké plány končí a proč.
- Jak to vypadá se závislostí Evropy na Číně.
- Co Evropa dělá pro samostatnost.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.