Byznys české chemičky Draslovka stojí na výrobě kyanidu sodného, který se používá při těžbě zlata. Firma z Kolína, která má výrobní závod také v americkém Tennessee, však sází i na speciality. Mimo jiné na pruskou modř – chemicky hexakyanoželeznatan železitý. To je nejen barvivo, ale také klíčová součást pro katody sodíko-iontových baterií, které představují alternativu těch lithiových. 

Aby si Draslovka tento byznys více podchytila, investovala do švédské firmy Altris, která je u sodíkových baterií významným evropským „želízkem v ohni“. Česká firma do ní investuje 19,3 milionu eur (asi 470 milionů korun) a získá v Altrisu menší podíl. Mezi hlavní akcionáře patří švédská automobilka Volvo, evropský inkubátor InnoEnergy nebo dánská logistická firma Maersk.

