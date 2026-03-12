Sázka na speciální chemii, která dokáže v maržích překonat vysoké ceny plynu, stála českou firmu Draslovka z Kolína na investicích už desítky milionů dolarů. A další přední světový výrobce kyanidu sodného, používaného těžaři k oddělení zlata a kovů od rudy, ještě chystá.
Generální ředitel a spolumajitel Draslovky Pavel Brůžek ml. v rozhovoru s HN vysvětluje, jakou má firma pro příští roky strategii a proč vidí šanci v sodíkových bateriích, které jsou alternativou těch lithiových. „Podle mě už Evropě lithiový vlak ujel a dojíždí do cílové stanice, zatímco my řešíme, zda začneme,“ řekl Brůžek. Čína podle něj kontroluje celý řetězec od těžby lithia po finální výrobu baterií do elektromobilů, a proto si může dovolit být v jedné části řetězce i ztrátová. „Přesně na tom se spálil Northvolt (evropský výrobce baterií, který v roce 2025 zkrachoval – pozn. red),“ dodal Brůžek. Bojí se toho, že Západ bude u sodíkové technologie, kde měl před Čínou náskok, opakovat příběh lithia.
Co se dočtete dál
- Kolik Draslovce přinese na cash flow refinancování přes severské bondy.
- Jaká je pro Draslovku konzervativní EBITDA, aby mohla investovat a splácet bondy.
- Proč už Evropa boj o lithium prohrála a proč je důležitý sodík.
- Jaká je poptávka po glycinu, který těžařům nahrazuje velkou část kyanidu.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.