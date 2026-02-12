Českou chemickou skupinu Draslovka letos v prosinci čeká splátka stamilionového dolarového úvěru, který si v roce 2021 vzala na akvizici americké továrny na výrobu kyanidu sodného v Memphisu v Tennessee. Jeden z největších producentů chemikálie, kterou používají hlavně těžaři zlata, nyní refinancuje. Dělá to přes severskou emisi bondů (Nordic bonds) v objemu 325 milionů dolarů (6,6 miliardy korun).
Co se dočtete dál
- Kolik Draslovka těm, kdo si bondy koupili, zaplatí.
- Jak velký úvěr musí Draslovka splatit.
- Jak si Draslovka vede podle ratingové agentury S&P.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.