Energetická skupina podnikatele Pavla Tykače vstupuje do nové éry. Společnost Sev.en Česká energie poprvé investuje do výstavby velkých bateriových úložišť, bez nichž se stabilní energetika v budoucnu neobejde. Pomáhají vyrovnávat výkyvy v síti, chránit před výpadky a efektivně pracovat s přebytky z obnovitelných zdrojů.

Jedna Tykačova baterie má stát v těsném sousedství jeho hnědouhelné Elektrárny Chvaletice na Pardubicku, druhá u Teplárny Kladno. Sev.en, doposud silně orientovaná na těžbu a spalování uhlí, oznámila plány na vybudování těchto dvou bateriových úložišť s celkovou investicí přesahující miliardu korun. Hospodářské noviny o tomto záměru informovaly koncem května.

V areálu chvaletické elektrárny má vyrůst vůbec největší bateriové úložiště v Česku – s výkonem 100 megawattů a kapacitou 200 megawatthodin. Pokud nenastanou komplikace se získáním stavebního povolení, počítá skupina se zprovozněním obou baterií už v příštím roce. Bližší informace o plánovaném kladenském projektu zatím skupina nezveřejnila.

Nynější bateriová úložiště v Česku mají kapacitu nanejvýš jednotek až desítek megawatthodin. Projekt Sev.en tak několikanásobně překoná současné standardy a velikostí se zařadí mezi největší zařízení svého druhu v Evropě.

