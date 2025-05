Mimořádně rychle se v českém energetickém žargonu uchytil germanismus dunkelflaute. Ten označuje zatažené bezvětří, tedy dobu, kdy větrníky ani soláry nevyrábí a cena elektřiny vystřeluje do extrémních hodnot. Brzy by se mohlo vžít i další německé kompozitum. Hellbrise označuje pravý opak, tedy dobu, kdy obnovitelné zdroje jedou na maximum a ceny elektřiny padají kvůli nadprodukci do záporu.

Období hellbrise nastalo právě s příchodem jara. O minulém víkendu se tak cena elektřiny na tuzemském spotovém trhu propadla na hodnotu minus 224,5 eura za megawatthodinu. Kontrast vůči loňskému 11. prosinci, kdy se během dunkelflaute vyšplhala na rekordních 844,6 eura, nemůže být zřetelnější. Náhlé skoky v cenách i výrobě pak představují příležitost pro provozovatele velkokapacitních baterií a zájem o investice do akumulace elektřiny v Česku prudce roste.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál Kolik žádostí o připojení evidují provozovatelé sítí.

Jaké faktory zájem o baterky vyvolaly.

Proč je na jihu Česka lepší příležitost než jinde.

Proč nemálo zájemců o stavbu baterií nakonec narazí.