Od uhlí do zelené budoucnosti. Elektrárna Mělník, největší výrobce tepla v Česku, prochází radikální proměnou. Do roku 2030 definitivně ukončí výrobu elektřiny a tepla z uhlí a nahradí stará zařízení moderními, nízkoemisními technologiemi. Tato zásadní transformace zahrnuje nejen přechod na paroplynové zdroje, ale i výstavbu unikátního zařízení pro akumulaci energie do roztavených solí – technologie, která v Česku dosud nemá obdoby.

