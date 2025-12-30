Obcím ze čtyř lokalit vytipovaných pro vznik hlubinného úložiště odpadu z jaderných elektráren se zatím nedaří tento záměr blokovat. A to i když zažalovaly rozhodnutí ministerstva životního prostředí o povolení geologického průzkumu, podle jehož výsledku bude teprve finální místo úložiště vybráno. Těsně před Vánoci totiž soudy první dvě hromadné žaloby ze dvou lokalit – Janoch a Hrádek – zamítly. Vrtným soupravám tak tady nestojí nic v cestě. Lokalita pro úložiště by měla být definitivně vybrána do roku 2030, zařízení by mělo být podle plánů minulé vlády i EU vybudované do roku 2050.
Co se dočtete dál
- Obcím se zatím blokování nalezení místa pro úložiště jaderného odpadu nedaří. Stát vybral čtyři takové lokality a obce ze všech lokalit žalovaly rozhodnutí ministerstva geologický průzkum povolit. Těsně před Vánoci však soudy první dvě hromadné žaloby zamítly.
- Co obcím na provedení průzkumu vadí?
- A jaké jsou argumenty státu, ke kterým se soud přiklonil?
