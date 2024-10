Města, v jejichž blízkosti jsou nebo by v budoucnu mohla být úložiště jaderného odpadu, dostanou přidáno. Od vlády jim budou do obecních rozpočtů chodit až o polovinu vyšší příspěvky než dnes. Zároveň stát chystá průzkum nových míst, kam odpad z jaderných elektráren, zdravotnictví nebo výzkumu ukládat. Na seznamu má 31 obcí, kterým bude platit za probíhající průzkum. Důvodem navýšení příspěvků je podle vládního materiálu inflace v posledních letech.

V současnosti pobírají příspěvek za blízkost jaderného úložiště Jáchymov, Litoměřice a Rouchovany (nedaleko Dukovan). Například Jáchymov dostával ročně kolem čtyř milionů korun, teď by se měl příspěvek zvýšit asi o 44 procent, což dělá dalších 1,7 milionu. „Pro nás jsou to zajímavé peníze, a pokud to bude o milion dva víc, jenom dobře,“ komentoval plán pro HN starosta František Holý.

