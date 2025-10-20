Málokdo si ještě vzpomene, že existuje jiný typ úložiště než SSD. To je extrémně rychlé, mechanicky odolné a dnes už ho v podstatě obsahují všechny počítače i telefony. Oproti svému předchůdci, klasickému pevnému disku označovanému jako HDD, využívá čistě elektronické ukládání dat a na rozdíl od něj nemá pohyblivé mechanické části.
Pevné disky HDD s magnetickými plotnami přitom upadají. Pořád však stojí za půlkou internetu. Za stejné peníze totiž poskytnou dva- až čtyřikrát větší kapacitu než SSD a to je nabídka, kterou velké firmy nemohou odmítnout.
To nejzajímavější ale ukazují aktuální data. Podle nich jsou disky HDD mnohem lepší, než ještě před pár lety byly.
Co se dočtete dál
- Proč v roce 2025 používat magnetické pevné disky.
- Jak dlouho vydrží HDD v provozu a jak náchylné jsou k chybám proti SSD.
- Kolik si připlácíme za pohodlí u Applu, Googlu nebo Microsoftu.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.