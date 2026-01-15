Proti vlastním lidem poslali střelce s ostrou municí. Ti během dvou dní, kdy režim (doslova) vypnul světlo, internet i soucit, postříleli v íránských ulicích nejméně dva tisíce, možná ale až desetinásobek protirežimních demonstrantů. 8. a 9. leden roku 2026 se do íránských dějin zapíší nejen jako dny bezuzdného vraždění, ale i jako okamžik, kdy začal faktický konec islámského systému nastoleného koncem 70. let minulého století.
You will never be as cool as this Iranian girl , but if you start smoking cigs you’ll be closer to being as cool as she is pic.twitter.com/jDR3Cxs4A1— Enguerrand VII de Coucy (@ingelramdecoucy) January 9, 2026
Co se dočtete dál
- Kdo ovládá íránskou ekonomiku a ničí soukromé podniky.
- Kolik procent íránského exportu tvoří suroviny.
- Jak se režim změní po smrti či pádu konzervativních starců.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.