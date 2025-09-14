Americký prezident Donald Trump tlačí řadu zemí do toho, aby si v obchodním střetu mezi Spojenými státy a Čínou vybraly stranu, k níž se přikloní. Zemí, která musí toto dilema obzvláště řešit, je 130milionové Mexiko. Třetí největší exportér do USA, kam loni zamířilo zboží za 439 miliard dolarů. A zároveň stát, kam v roce 2024 Čína vyvezla zboží za 130 miliard dolarů a měla s ním obrovský obchodní přebytek. Trump proto Mexiko označuje za „zadní vrátka“ pro čínské firmy při vývozu do USA.
Co se dočtete dál
- Proč Mexiko cla zavádí a co od nich očekává.
- Jak cla ovlivní obchod s Čínou.
- Jaké dopady může mít rozhodnutí na EU.
