Brněnské výstaviště se v druhém říjnovém týdnu znovu promění v centrum evropského průmyslu. Od 7. do 10. října proběhne již 66. ročník Mezinárodního strojírenského veletrhu (MSV) a organizátoři opět slibují program plný inspirativních konferencí, workshopů, přednášek a ukázek technologických inovací.
Tento rok se hlavní program soustředí na témata transformace, zelených technologií, digitalizace a nových možností spolupráce napříč sektory. Veletrh zároveň nabídne řadu doprovodných akcí a příležitostí k networkingu.
Na strojírenském veletrhu je každý rok vidět, jak se český průmysl proměňuje v reakci na aktuální trendy a globální výzvy. „Nejde jen o strojírenské technologie nebo digitalizaci, vše je dnes propojené a veletrh je místem, kde se na průmysl můžeme podívat komplexně,“ říká Jan Kubata, generální ředitel společnosti Veletrhy Brno. Jednoticím motivem letošního ročníku je proto důraz na oblasti, do nichž v následujících letech míří stále větší investice: energetika, obranný průmysl, automatizace, cirkulární ekonomika a udržitelnost.
Tradiční formát veletrhu každý rok doplní něco nového. Letos například poprvé proběhne Fórum Svazu energetiky ČR, kde budou zástupci velkých energetických firem diskutovat o tom, jak zajistit průmyslu bezpečné a cenově dostupné dodávky energií. „Česká republika vstupuje do období zásadní transformace energetiky. Uhlí, na kterém jsme po desetiletí stavěli, postupně končí. Na scénu nastupuje kombinace jádra, obnovitelných zdrojů, plynových technologií a chytré infrastruktury. To přináší obrovské výzvy, ale i příležitosti – nejen pro energetické firmy, ale také pro průmysl a každého spotřebitele,“ představuje přínos akce ředitel strojírenského veletrhu Michalis Busios.
Mezi plánovanými konferencemi má své významné místo Sněm Svazu průmyslu a dopravy ČR a pozornost si zaslouží také konference DefenCEO. Ta se stane místem setkání topmanažerů firem působících ve výrobním a obranném průmyslu a představí se tu příležitosti k získání atraktivních zakázek, technologické požadavky a inovace i možnosti financování vývoje zbrojních technologií.
Hlavní centra prezentace
pavilon P: Roboty 2025
pavilon F: Digitální továrna 2.0
pavilon Y: Living Lab
pavilon G: Packaging Live
Robot, který hraje basket
Klíčovou novinkou letošního ročníku strojírenského veletrhu je unikátní robotická expozice v pavilonu P. „V této expozici koncentrujeme do jednoho prostoru zajímavé novinky v oblasti robotiky. Návštěvníci uvidí, jak robotické systémy fungují ve výrobní praxi. Těší nás velká jména, která se zapojila, mezi nimi i společnost ABB, jež se díky tomuto projektu vrací na strojírenský veletrh po několika letech,“ upozorňuje Busios.
Zmíněná firma ABB na výstavě ukáže novou generaci kolaborativních robotů, společnost Fanuc zase přiveze robota basketbalistu a firma Gimatic představí široké portfolio uchopovacích systémů. To nejlepší z vystavených robotů zhlédnou návštěvníci během komentovaných prohlídek, které začínají každý den v 10 a ve 13 hodin u stánku Roboty 2025 v hale P.
Nového formátu se dočká také oblíbená digi stage v rámci takzvané Digitální továrny 2.0, jejímž partnerem je Národní centrum Průmyslu 4.0. Organizátoři připravují interaktivní koncept, díky kterému se do debat se zástupci průmyslových lídrů i start‑upů zapojí také návštěvníci veletrhu.
Program bude řešit například otázku, zda nám neujíždí vlak digitalizace, jak funguje moderní robotika v praxi, ale i jaké jsou možnosti energetické optimalizace v průmyslových firmách.
Po dvou letech se na akci vrací takzvaný pavilon autonomie. I tady je znát, jak celým strojírenským sektorem hýbe raketový vývoj technologií. Zatímco v roce 2023 byla tato expozice zaměřená jen na autonomní přepravu, letos jde o celoroční projekt BVV Living Lab, tedy živou laboratoř využívanou firmami pro testování chytrých technologií, zejména z oblasti smart city a mobility budoucnosti. „Koho zajímají robotická auta nebo doručování zásilek pomocí dronů, nesmí vynechat,“ doporučují organizátoři.
Osobní setkání má v byznysu váhu
Mezinárodního strojírenského veletrhu se má letos zúčastnit přes 1300 firem z více než čtyř desítek zemí. Významné zastoupení mají nejen tradiční strojírenské značky jako Škoda Auto, ale i firmy z oblastí financí, IT nebo materiálového inženýrství. Jubilejních 200 let tento rok slaví Česká spořitelna, která na veletrhu bude mít vlastní prezentaci a podpoří projekt Digitální továrna 2.0. K prestiži veletrhu přispívá i deset oficiálních zahraničních účastí – své pavilony zde budou mít Slovensko, Rakousko, Polsko, Maďarsko, Francie, Čína, Indie, Uzbekistán, Ukrajina a Japonsko.
Mezi nejvyhledávanější atrakce patří na veletrhu živé ukázky konkrétních technologií, zejména balicí linka Packaging Live. Pravidelní návštěvníci už vědí, že si zde prohlédnou kompletní proces balení od návrhu a potisku přes plnění až po finální expozici. Hlavním tématem je letos kvalitní inkjetové značení a linka se i s odborným komentářem rozjede čtyřikrát za den. První den veletrhu ji tematicky doplní odborná konference Innovative Logistics, v jejímž rámci budou vyhlášeny výsledky soutěže The Best of Czech and Slovak Logistics v jednotlivých kategoriích.
Brněnské výstaviště se opět na pár dní stane zásadní platformou pro setkání světových inovací s českou průmyslovou scénou. „Veletrhy už neslouží pouze k představování produktů. Jsou skvělým místem pro networking, kde se lidé setkávají, sdílejí své znalosti a navazují nové obchodní příležitosti. I v dnešní digitalizované době hraje účast na veletrzích důležitou roli v marketingových plánech technologických firem,“ uzavírá Jan Kubata.
Podle statistik z předchozích let se více než 80 procent návštěvníků této akce přímo podílí na rozhodování o investicích ve svých společnostech. Setkávají se tu desetitisíce odborníků a vznikají klíčové obchodní spolupráce.
