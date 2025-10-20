Automobilky v Evropě sužuje klesající výroba. Některé z nich jedou sotva na půl plynu. Poradenská společnost AlixPartners uvádí, že průměrné vytížení továren v Evropě je pouze 55 procent. Varuje přitom, že v průběhu dvou až tří let kvůli tomu může skončit až osm továren. Některé scénáře jsou však ještě drastičtější. Experti napříč trhem se shodují, že by se o práci měli bát především zaměstnanci značek koncernů Stellantis a Volkswagen.
Co se dočtete dál
- Jaké závody jsou nejvíce v ohrožení.
- Jaké jsou scénáře.
- Co jsou příčiny problému.
- Jak z něho ven.
