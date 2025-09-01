Na trhu s operativními leasingy aut je v poslední době živo. Automobilky společně s leasingovými firmami přichází s výhodnými nabídkami na oblíbené modely. A zájem o pořízení vozu na dlouhodobý pronájem, po jehož konci auto vrací řidič zpět leasingové firmě, roste. Týká se to nejen firem a živnostníků, ale i soukromých osob. Právě na ně automobilky v poslední době obrací svůj zájem. Výhodné operativní leasingy jsou pro výrobce nový způsob, jak se dostat do retailu. Proč? Nová auta stále průběžně podražují, proto část lidí dává přednost operativnímu leasingu a úvěrům.
Trend potvrzuje i šéf Volkswagen Financial Services, tedy největší domácí firmy v oboru s financováním aut, Vratislav Strašil. Jeho firma, dříve známá jako ŠkoFIN, roste a čím dál více se na tom kromě klasického leasingu podílí právě ten operativní. I oni nastartovali akce na oblíbené modely vozů Škoda Superb a Octavia a lidé na to slyší. „Operativní leasingy na tyto dva modely jsou tahák, čísla nahoru ale táhne i Volkswagen,“ tvrdí Strašil v rozhovoru s HN. Dodává, že se Česko konečně začíná zájmem o operáky přibližovat zvyklostem západní Evropy.
Co se dočtete dál
- Jak se Volkswagen v Česku staví k operativnímu leasingu.
- Co má v nabídce.
- Jak se trh v Česku s operáky posouvá k Západu.
- Co říká na agresivní nabídky operativního leasingu.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.