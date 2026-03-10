Vládní koalice plánuje zpřísnit podmínky pro autobusovou přepravu mezi Ukrajinou a Českem. Novinářům to včera po jednání koaliční rady řekl předseda sněmovny Tomio Okamura (SPD). Podle něj se tak pašuje zboží vojenského a zbraňového typu, jelikož v Česku funguje velké množství nelegálních dopravců. Na policii podle Okamury vznikla pracovní skupina k této věci, což mluvčí policejního prezidia Ondřej Moravčík na dotaz ČTK popřel.
„Dochází k pašování různého zboží, což se i týká vojenského typu a zbraňového typu, do České republiky právě z Ukrajiny. Působí tady obrovské množství nekalých dopravců a existují podle současných zákonů seznamy cestujících. Zjistili jsme, že řada dopravců ani neplatí daně,“ řekl Okamura. Podle něj se mezi ČR a Ukrajinou pravidelně pohybují dva miliony lidí. „Stal se tady z toho průchoďák a my vůbec nevíme, kdo nám přichází na území České republiky,“ dodal.
Policie podle svého mluvčího toto bezpečnostní téma sleduje. „Získané informace pečlivě vyhodnocujeme a poznatky na různých pracovních úrovních sdílíme s našimi partnery. Žádná specializovaná pracovní skupina v rámci Policie ČR však zřízena není,“ sdělil mluvčí policejního prezidia. Dodal, že nemůže ani potvrdit, že zmiňovanými zjištěními disponují.
„Nevíme, z jakých poznatků pan Okamura vychází, ale jeho vyjádření vytváří paušální dojem, že je přeprava Ukrajinců, kteří zde pracují a žijí, téměř vždy něčím nekalým. Dopravci bez koncese se vyskytnout mohou, ale jestli jde o častý jev, by mohly ukázat až právě slibované kontroly. My takový převládající dojem nemáme,“ uvedl mluvčí sdružení dopravců Česmad Bohemia Martin Felix.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist