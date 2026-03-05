Poslanci rozhodli o nevydání premiéra Andreje Babiše a předsedy sněmovny Tomia Okamury k trestnímu stíhání. Pro nevydání politiků hlasovalo 104 ze 186 přítomných poslanců. Předsedové dvou koaličních stran ANO a SPD přitom v diskuzi před hlasováním shodně uvedli, že jejich obvinění jsou účelová a politicky motivovaná. Babiš je stíhaný v trestní kauze kolem Čapího hnízda, Okamura kvůli xenofobním plakátům a billboardům. HN přinášejí základní otázky a odpovědi ke kauzám obou politiků. 

Zpochybňuje vládní koalice justici jako celek?

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Jak argumentují Babiš s Okamurou.
  • Co na to říkají členové jejich stran.
  • Jak to vidí opozice.
  • Opravdu je Babiš jako druhá Parkanová?
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Zajímají vás další kvalitní články z Hospodářských novin? Výběr těch nejúspěšnějších posíláme každý všední den večer v našem newsletteru 7 v SEDM, který si můžete zdarma přihlásit.