Poslanci rozhodli o nevydání premiéra Andreje Babiše a předsedy sněmovny Tomia Okamury k trestnímu stíhání. Pro nevydání politiků hlasovalo 104 ze 186 přítomných poslanců. Předsedové dvou koaličních stran ANO a SPD přitom v diskuzi před hlasováním shodně uvedli, že jejich obvinění jsou účelová a politicky motivovaná. Babiš je stíhaný v trestní kauze kolem Čapího hnízda, Okamura kvůli xenofobním plakátům a billboardům. HN přinášejí základní otázky a odpovědi ke kauzám obou politiků.
Zpochybňuje vládní koalice justici jako celek?
Co se dočtete dál
- Jak argumentují Babiš s Okamurou.
- Co na to říkají členové jejich stran.
- Jak to vidí opozice.
- Opravdu je Babiš jako druhá Parkanová?
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.