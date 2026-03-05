Andrej Babiš se v minulosti opakovaně nechal vydat k trestnímu stíhání, nyní už ne. Co se změnilo, když jde pořád o ten samý případ dotačního podvodu? Je to prosté. Babiš postupem času ztratil zbytky respektu k soudní moci, která má být protiváhou k moci politické. Pátý březen, kdy si premiér společně s předsedou Poslanecké sněmovny Okamurou zajistili bezmála na čtyři roky beztrestnost, můžeme proto vnímat jako milník na cestě Česka k autoritářskému režimu.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • Jak zpravidla postupuje proměna od liberální demokracie k autoritářství.
  • Jaké příklady svědčí o tom, že vývoj v Česku pod vládou Andreje Babiše je nebezpečný.
  • Je už důvod se bát?
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Baví vás číst názory chytrých lidí? Odebírejte newsletter Týden v komentářích, kde najdete výběr toho nejlepšího. Pečlivě ho pro vás každý týden sestavuje Jan Kubita a kromě jiných píší Petr Honzejk, Julie Hrstková, Martin Ehl a Luděk Vainert.