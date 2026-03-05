Andrej Babiš se v minulosti opakovaně nechal vydat k trestnímu stíhání, nyní už ne. Co se změnilo, když jde pořád o ten samý případ dotačního podvodu? Je to prosté. Babiš postupem času ztratil zbytky respektu k soudní moci, která má být protiváhou k moci politické. Pátý březen, kdy si premiér společně s předsedou Poslanecké sněmovny Okamurou zajistili bezmála na čtyři roky beztrestnost, můžeme proto vnímat jako milník na cestě Česka k autoritářskému režimu.
Co se dočtete dál
- Jak zpravidla postupuje proměna od liberální demokracie k autoritářství.
- Jaké příklady svědčí o tom, že vývoj v Česku pod vládou Andreje Babiše je nebezpečný.
- Je už důvod se bát?
