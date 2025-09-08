Ropný kartel OPEC a Rusko od začátku roku posílají na světový trh o dva a půl milionů barelů ropy denně navíc. Tedy přes dvě procenta světové produkce. Od října se těžba zvýší o dalších 137 tisíc barelů, v porovnání s nárůstem těžby z posledních měsíců je to ale málo. Proto víkendové rozhodnutí takzvaného OPEC+ (včetně Ruska) zásadní vliv na obchodování s ropou nemělo. Barel ropy (159 litrů) Brent se v pondělí prodával kolem 66 dolarů. Zvýšení produkce už také bylo zohledněno v cenách minulého týdne, například ve středu se prodávala za 69 dolarů. Přesto je rozhodnutí OPEC+ důležité.

  • O kolik se zvýší těžba ropy kartelu OPEC+.
  • Na jakou cenu může ropa podle analytiků spadnout.
  • Jaký vliv mají na světový trh útoky ukrajinských dronů na ruské rafinerie.
