Ropný kartel OPEC a Rusko od začátku roku posílají na světový trh o dva a půl milionů barelů ropy denně navíc. Tedy přes dvě procenta světové produkce. Od října se těžba zvýší o dalších 137 tisíc barelů, v porovnání s nárůstem těžby z posledních měsíců je to ale málo. Proto víkendové rozhodnutí takzvaného OPEC+ (včetně Ruska) zásadní vliv na obchodování s ropou nemělo. Barel ropy (159 litrů) Brent se v pondělí prodával kolem 66 dolarů. Zvýšení produkce už také bylo zohledněno v cenách minulého týdne, například ve středu se prodávala za 69 dolarů. Přesto je rozhodnutí OPEC+ důležité.
Co se dočtete dál
- O kolik se zvýší těžba ropy kartelu OPEC+.
- Na jakou cenu může ropa podle analytiků spadnout.
- Jaký vliv mají na světový trh útoky ukrajinských dronů na ruské rafinerie.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.