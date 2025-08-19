Řidiči v příštích měsících při tankování na benzinkách ušetří. Hlavně pokud vlastní auto na naftu, jejíž cena na čerpacích stanicích klesá nejvíc. Za 29,90 koruny za litr ji tento týden na svých více než čtyřiceti pobočkách nabízí síť Tank ONO. Na zlevnění řetězce, jehož průměrná výtoč na jednu pumpu je násobně vyšší, než mají Benzina nebo MOL, obvykle reaguje konkurence.
„Jako vždy reagujeme na snížení velkoobchodních cen. Díky naší nízké marži si to můžeme dovolit,“ řekl HN Jiří Ondra, spolumajitel sítě Tank ONO. Na litru nafty si síť přidává rabat mezi 70 až 80 haléři. Benzin zůstává i u Tank ONO dražší než nafta, litr zde řidiči natankují za 31,90 koruny.
Jaké faktory nyní ovlivňují světovou cenu ropy a kam se cenově může dostat.
Může se nafta a benzin dostat ještě níže?
