Minimálně dva supertankery, které uvezou až dva miliony barelů ropy, provedly po nedělních úderech USA na íránská jaderná zařízení poblíž Hormuzského průlivu obrat o 180 stupňů. V nejužším místě jen 33 kilometrů široká úžina, jíž každý den plují tankery se zhruba pětinou světové denní produkce, se může stát místem, které odstartuje růst cen ropy přes 100 dolarů za barel. Pokud Írán splní hrozby, že průliv zablokuje.

„Přes Hormuz každý den proudí 15 až 20 milionů barelů ropy denně. Mělo by to okamžitý vliv na světové ceny ropy. V případě Kataru i na dodávky LNG. V tuto chvíli vidím tuto možnost ale jako méně pravděpodobnou,“ řekl Jiří Tyleček, analytik XTB. Ve prospěch zatím menší paniky hraje podle něj to, že zásoby ropy v posledních měsících rostly a poptávka v Asii ani Evropě se nijak zásadně nezvyšuje.

