Třikrát během minulého týdne přestala ropovodem Družba téct do Maďarska a na Slovensko ropa. A to kvůli útoku ukrajinských dronů na ruské čerpací stanice. Zatím poslední útok zastavil dodávky nejméně na pět dní a vyvolal rozčilení maďarských politiků a jejich stížnosti k Evropské komisi.

Dronové útoky na Družbu, jimiž se chlubí i velitel ukrajinských bezpilotních sil s přezdívkou Maďar, ale nejspíš nejsou jen cílenou provokací vůči Budapešti, která blokuje pomoc EU Kyjevu a hraje roli ruského trojského koně mezi západními spojenci. Vypadá to, že Ukrajina spustila cílenou kampaň proti ruské ropné infrastruktuře, k níž využívá svých vlastních dalekonosných zbraní. Ty americké jí totiž Pentagon zakazuje k úderům na cíle v Rusku používat.

