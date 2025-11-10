Někteří provozovatelé čerpacích stanic a občerstvení na českých dálnicích desítky let využívají výhodné smlouvy s Ředitelstvím silnic a dálnic. Dohody o pronájmu odpočívek uzavřené v poslední dekádě minulého století mnohdy neobsahují inflační doložku a výše nájmu tak vůbec neodpovídá dnešnímu stavu trhu. Některé jsou navíc vázané na měnový kurz eura nebo tehdejších západních měn, takže jejich výše po posílení koruny dokonce klesla. Stát podle zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu na těchto smlouvách tratí stovky milionů korun.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • Kolik tratí stát na smlouvách z devadesátek.
  • Co podle NKÚ zanedbalo Ředitelství silnic a dálnic.
  • Jak ředitelství komentuje zprávu.
