K lepšímu než plánovanému výsledku hospodaření loňského státního rozpočtu dopomohly podle Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) i některé nesystémové kroky. Rozpočet loni skončil se schodkem 271,4 miliardy, což bylo proti plánu o 10,6 miliardy méně. „Ke zlepšení hospodaření přispěl vyšší růst příjmů než výdajů, nicméně se jednalo pouze o mírné zlepšení salda a deficit státního rozpočtu zůstal stále vysoký,“ uvedl NKÚ ve stanovisku ke státnímu závěrečnému účtu za rok 2024.
Schválený státní rozpočet na loňský rok původně počítal se schodkem 252 miliard korun. Kvůli zářijovým povodním vláda navrhla jeho navýšení o 30 miliard korun. Jak upozornil NKÚ, na odstraňování povodňových škod ale nakonec uvolnila pouze 15,6 miliardy. Z toho bylo reálně čerpáno dokonce jen 3,5 miliardy. NKÚ poukazuje na to, že vláda přitom navýšení zdůvodnila právě nutností zajistit peníze na odstraňování škod.
Ministerstvo financí se závěry NKÚ nesouhlasí a jeho stanovisko včera po jednání vlády podpořil premiér Petr Fiala (ODS). „Některé ty informace ve zprávě NKÚ nejsou přesné,“ řekl. Kabinet podle něj od počátku říkal, že peníze na povodně se budou spotřebovávat několik let. Vláda se bude zprávou úřadu zabývat na některém z dalších jednání, kdy bude prostor pro širší reakci ministrů, dodal Fiala.
Rozpočtu podle prezidenta NKÚ Miloslava Kaly pomohly i příjmy z daně z neočekávaných zisků. Stát v roce 2024 získal z windfall tax 36,7 miliardy korun, ale na řešení vysokých cen energií využil jen 12,3 miliardy. Podle Kaly to znamená, že velkou část příjmů kabinet nevyužil v souladu s původním záměrem této daně.
