Už zbývá jen pár chvil do voleb a všichni tušíme, že současné vládní strany nevyhrají. Pokud to bude znamenat, že Česku v dalším volebním období povládnou komunisté a další extremisté, je to samozřejmě blbá zpráva, ale prohra ODS, STAN, TOP 09, KDU-ČSL a Pirátů by byla pro mnohé zasloužená. Pro ty, kdo se spoléhali, že vláda Petra Fialy zmodernizuje stát. Že promění státní instituce v moderní proklientské služby.

Vládní strany to neudělaly. A přitom možná stačilo, aby si jejich politici nastudovali práci posledních držitelů Nobelovy ceny za ekonomii, protože pak by snad pochopili, že předpokladem dlouhodobého růstu a blahobytu státu je právě zlepšování jeho institucí.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • Jak kvalita institucí ovlivňuje dlouhodobý hospodářský růst.
  • Proč klesla důvěra veřejnosti v české instituce a jak se to projevuje v každodenních službách.
  • Jaké dopady má nízká digitální inkluze na seniory a znevýhodněné skupiny.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Baví vás číst názory chytrých lidí? Odebírejte newsletter Týden v komentářích, kde najdete výběr toho nejlepšího. Pečlivě ho pro vás každý týden sestavuje Jan Kubita a kromě jiných píší Petr Honzejk, Julie Hrstková, Martin Ehl a Luděk Vainert.