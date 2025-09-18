Už zbývá jen pár chvil do voleb a všichni tušíme, že současné vládní strany nevyhrají. Pokud to bude znamenat, že Česku v dalším volebním období povládnou komunisté a další extremisté, je to samozřejmě blbá zpráva, ale prohra ODS, STAN, TOP 09, KDU-ČSL a Pirátů by byla pro mnohé zasloužená. Pro ty, kdo se spoléhali, že vláda Petra Fialy zmodernizuje stát. Že promění státní instituce v moderní proklientské služby.
Vládní strany to neudělaly. A přitom možná stačilo, aby si jejich politici nastudovali práci posledních držitelů Nobelovy ceny za ekonomii, protože pak by snad pochopili, že předpokladem dlouhodobého růstu a blahobytu státu je právě zlepšování jeho institucí.
Co se dočtete dál
- Jak kvalita institucí ovlivňuje dlouhodobý hospodářský růst.
- Proč klesla důvěra veřejnosti v české instituce a jak se to projevuje v každodenních službách.
- Jaké dopady má nízká digitální inkluze na seniory a znevýhodněné skupiny.
