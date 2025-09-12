Ti bystřejší to vědí už delší dobu, politici na to přišli teď před volbami – Češi ztratili schopnost koupit vlastní bydlení ve větších a žádanějších městech a přestávají tam mít také na nájem. Souhrnně „krize bydlení“. Jsme na tom prakticky nejhůř v Evropě.
V předvolební kampani slibují všichni kandidáti především raketovou výstavbu, čemuž je ovšem poněkud naivní věřit, protože i v tom nejlepším případě nepůjde o nic raketového. Mnohem pravděpodobnější je, že se po volbách znovu ocitneme ve změti různých mentalit a přístupů, což rychlé řešení oddálí. Nejlépe to ilustruje aktuální slovní fackovačka mezi Piráty, kteří chtějí zdanit byty kupované ne pro bydlení, ale jako obchodovatelné zboží, a ODS, jejíž politici radí nechat vše trhu a komu se zdají ceny v Praze nebo třeba Pardubicích vysoké, nechť se odstěhují do Karviné, kde je nyní levno. (Kdyby se všichni řídili touto radou, i v Karviné by brzy bylo draze, ale proč vysvětlovat tržní mechanismy politikům ODS, že?)
Jestli mají mít příští vláda a sněmovna větší šanci vyřešit krizi bydlení, musí nejdříve odpovědět na tuto klíčovou otázku: Je bydlení základní potřeba, kterou máme regulovat a chránit, podobně jako to děláme třeba u bezpečnosti či zdraví? Nebo má bydlení v maximální míře podléhat volné ruce trhu a celá ta dnešní divočina se má ponechat souboji ekonomicky úspěšnějších s těmi ostatními? Se všemi důsledky, včetně toho, že tu budou čerpat sociální dávky i příslušníci střední třídy a třeba úřady nebo školy a nemocnice ve velkých městech budou mít potíže sehnat zaměstnance?
Co se dočtete dál
- Je bydlení základním veřejným právem, které má stát regulovat, nebo má být přenecháno trhu?
- Jaké důsledky má financializace nájemního bydlení pro střední třídu a sociální výdaje státu?
- Jak fungují modely regulovaného bydlení ve Vídni, Singapuru a Nizozemsku a co z nich může Česko převzít?
- Jaké jsou empirické argumenty a protiargumenty pro regulaci nájmů (efekt na nabídku a kvalitu)?
- Jaký vliv má absence právní jistoty nájmu a krátkodobé smlouvy na stabilitu domácností a komunit?
- Jaké politické cesty může Česko zvolit: sociálně orientovaný model, volnotržní přístup nebo hybrid?
