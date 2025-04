Dotace namísto pomoci živí často zprostředkovatelské organizace a nepomáhají Česku překonat jeho slabiny. Peníze se rozdávají na všechno a na nic, nikdo neví, co je prioritou, přitom stát vyžaduje tisíce dokumentů, u kterých někdy zkontroluje jen odevzdání. Mnohé regiony se tak roky perou se stejnými problémy a na unijní průměr koukají z velké dálky. To je zjednodušeně shrnutí výroční zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu, která uvádí největší systémové nedostatky Česka. „Musíme vytyčit pár hlavních strategických směrů, do kterých hodláme peníze nasměrovat. To je úplně zásadní, aby byl systém smysluplný a řiditelný,“ říká pro HN prezident úřadu Miloslav Kala.

Dlouhodobě mluvíte o tom, že Česko je dotační republika. Ovlivnila nějak nově vydaná výroční zpráva váš názor? Změnilo se za uplynulý rok něco?

